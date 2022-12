Une nouvelle interview qui pourrait rapporter gros: le prince Harry prêt à en rajouter une couche

Le prince Harry et son épouse sont sur toutes les lèvres. Ce jeudi, la seconde partie du documentaire choc Harry & Meghan est dévoilée sur Netflix. Une suite qui s'annonce plus centrée sur la famille royale. De quoi clore définitivement le chapitre Windsor? Apparemment, non, le prince Harry semble décidé à ne pas s'arrêter là.

Selon le Daily Mirror, le frère de William étudie les propositions de plusieurs grandes chaînes américaines pour accorder une longue interview basée sur le modèle de celle donnée à Oprah Winfrey avec Meghan Markle. CBS fait office de favori pour décrocher le contrat. Si rien n'est signé et que les chiffres de l'affaire restent secrets, c'est un arrangement qui va rapporter gros. Un nouveau gros chèque pour le couple qui a empoché 100 millions de dollars pour le contrat avec le géant du streaming.