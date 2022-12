"T'as pas honte?": Gilles Verdez se fait incendier après des propos "affolants" sur la fidélité dans le couple (vidéo)

L’ambiance était encore au rendez-vous ce mardi soir sur le plateau de Touche pas à mon poste avec une thématique abordée par Cyril Hanouna qui a beaucoup fait réagir les chroniqueurs. Elle concernait l’infidélité, suite aux propos de Laeticia Hallyday sur les petits écarts dans son couple avec Johnny. "Un couple moderne", selon Matthieu Delormeau.

La question était donc de savoir si l’infidélité fait, oui ou non, partie de la vision moderne du couple. Ce à quoi Gilles Verdez a répondu : "La fidélité, c’est dur." Des propos qui ne sont pas passés auprès des autres chroniqueurs de TPMP. A commencer par Kelly Vedovelli qui est presque sortie de ses gonds : "Mais est-ce qu’on se rend compte de ce que tu viens de dire quand même ? C'est affolant, a-t-elle lâché. La fidélité, c’est dur ? C’est ça que tu es en train de dire ? Mais t’as pas honte ? La fidélité, c’est dur ? Mais t’es taré ou quoi ? Mais c’est une honte ce que tu es en train de dire !"

Elle était visiblement énervée… Elle a même ajouté : "Mais quitte ta femme si tu n’es pas content." Pour se défendre, Gilles Verdez est entré dans des explications peu convaincantes : "Je rebondissais sur ce que tu disais Cyril, que ce n’était pas facile et conquérir ou reconquérir toujours sa femme, qu’il y ait tromperie ou pas, c’est ce à quoi on essaye de s’atteler et c’est difficile. C’est ce que je voulais dire, Kelly", a-t-il bredouillé.

"C’est pas clair ton histoire", a immédiatement réagi Cyril Hanouna. "Ça ne justifie pas du tout ce que tu viens de dire, a poursuivi Kelly Vedovelli. Si c’est dur d’être fidèle, tu quittes ta femme… tout simplement. Et elle sera contente."

Les autres chroniqueurs n’étaient pas non plus d’accord avec les propos tenus par Verdez. "Si tu aimes la personne, il n'y a pas de place dans ton cœur pour une autre personne. Même si la fille, elle est d’accord, toi tu as une petite voix qui te dit non, tu ne peux pas faire ça", a souligné de son côté l’humoriste Jean-Marie Bigard.

Devant les réactions outrées des différents chroniqueurs, Gilles Verdez s’est tout de même remis en question : "J'ai dit un truc dingue ou pas ?", a-t-il questionné. "Oui, tu as dit que la fidélité c’est dur", lui a répondu Hanouna. "Si c’est dur, c’est parce que tu luttes constamment contre ça quoi", lui a encore répondu Jean-Marie Bigard.

"Pourquoi vous m’avez interrogé là-dessus ?", a finalement lance Verdez, ironiquement.