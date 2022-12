"Ils se comprennent, s'aiment et se protègent": Charlene de Monaco fait de rares confidences sur la relation "unique" entre ses jumeaux

Les interviews de Charlène de Monaco sont rares, elle ne se livre pas facilement. Mais pour fêter les 10 ans de sa fondation, la princesse a accepté d'accorder un entretien à Nice-Matin. L'occasion de parler de sa santé, de sa famille, de ses engagements... Et surtout de ses jumeaux, Jacques et Gabriella. Le 10 décembre dernier, les enfants de Charlene et Albert II ont fêté leurs 8 ans.

Leur maman confie d'ailleurs qu'ils ont une relation "assez unique", très fusionnelle. "Ce sont deux enfants qui ont leur propre langage et qui se comprennent. Ils s'aiment et se protègent l'un et l'autre et font part d'une immense bienveillance entre eux. C'est un lien assez unique, je dois dire, et je constate cette particularité que partagent des jumeaux", a-t-elle expliqué au média français.

La princesse de Monaco s'est également confiée sur son état de santé. Les années 2021 et 2022 ont en effet été marquées par des soucis d'ORL. Charlene se trouvait en Afrique du Sud puis elle a été longuement en convalescence. Mais aujourd'hui, la princesse affirme se sentir "tellement mieux" à Nice-Matin. Elle sait cependant que cela prendra du temps pour se "rééquilibrer" et retrouver sa forme d'avant. "J’aborde l’avenir, pas à pas, un jour après l’autre", a-t-elle glissé.

Présidente de la SPA de Monaco

Dans son interview à Nice-Matin, Charlene de Monaco a aussi parlé de son nouveau poste de présidente de la SPA de Monaco. Un rôle qu'elle endosse depuis septembre dernier. Elle souhaite transmettre à ses jumeaux la défense de la cause animale. "J'ai eu cette chance de grandir en Afrique du Sud aux côtés de nombreux animaux, où la préservation de la nature est une composante de ce pays. C'est très important pour moi d'inculquer ces valeurs à mes enfants. Et nous avons pu les sensibiliser à ces questions à plusieurs reprises, lors de voyages familiaux sur place", a-t-elle souligné.