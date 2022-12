"Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça": ce restaurant de Chicago est réservé… aux chiens

Bredwell pour bien élevé. C'est le nom de cette enseigne insolite qui a vu le jour à Chicago dans l'Illinois. Un restaurant pour le meilleur ami de l'homme. "Un chien, c'est votre meilleur ami. Il veut tout faire avec vous et nous voulons tout faire avec lui. C'est pour cela que nous avons choisi le nom 'Bredwell', car tous les chiens sont élevés pour vous aimer", raconte Lisa Shade, co-présidente de l'établissement.

Le concept? L'établissement demande des informations sur l'animal pour construire un profil de nutrition personnalisé. Ensuite, les repas sont livrés frais toutes les deux semaines. "Nous voulions faire de l'heure du repas une expérience et pas seulement une fonction. Nous avons donc mis au point un système de repas dans lequel nous veillons à ce que nos chiens reçoivent tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire les 23 vitamines et minéraux dont ils ont besoin chaque jour, mais nous leur offrons aussi quelque chose en plus. Il y a des protéines fraîches et des garnitures qui rehaussent vraiment l'expérience du repas entre vous et votre chien", continue l'instigatrice du projet.

Un établissement gastronomique conçu exclusivement pour les chiens, on peut dire que c'est peu commun. Et pour cause, selon les propriétaires, il n'existe rien de similaire. "Quand nous avons eu l'idée de ce concept, nous avons fait des recherches assidues pour savoir s'il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose comme nous. Et nous n'avons trouvé personne." Lisa Shade confie que quand les clients disent qu'ils n'ont jamais rien vu de tel, elle éprouve un "sentiment particulier".