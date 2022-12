L'humoriste Anthony Kavanagh en ROUE LIBRE sur le plateau de RTL INFO: "Vous êtes beau gosse Olivier!"

Anthony Kavanagh était sur le plateau du RTL INFO AVEC VOUS ce jeudi 15 décembre. L'humoriste canadien est venu présenter son nouveau spectacle intitulé "Happy". Après 5 ans d'absence, il retrouve les planches avec une promesse: "rendre les gens heureux pendant au moins 1h45". Un spectacle durant lequel humour, danse, imitations, chant et même du beatbox. "Ce qui me rend heureux, c'est d'être de retour sur scène après deux ans de congés forcés (en raison de la crise du Covid). Je suis passé de showman à chômeur. Je voulais faire un spectacle léger et joyeux", décrit-il.

Tout au long de l'interview sur le plateau du RTL INFO, l'humoriste partage sa bonne humeur et amuse notre présentateur Olivier Schoonejans. "Vous êtes beau gosse !", lui lance-t-il. Anthony Kavanagh s'est également prêté au jeu du présentateur durant quelques secondes, le temps de lancer l'extrait de "Tout s'explique" avant de clôturer le journal télévisé. Le tout en adoptant la voix de Maui, personnage mythique du film Disney Vaiana.