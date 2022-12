Cette ex miss France attend son premier enfant: elle surprend tout le monde dans une TENDRE vidéo

Alicia Aylies avait été élue Miss France en 2017, âgée d'à peine 18 ans. Après son sacre, elle s'était lancée dans la chanson et avait sorti son titre intitulé Mojo. Ce 14 décembre, la jeune femme, désormais âgée de 24 ans, a révélé un secret bien caché. Enceinte, elle dévoile son baby bump dans une vidéo dans laquelle on la découvre radieuse, sourire aux lèvres. "You and me", commente la jeune femme. Les messages de félicitations se succèdent, signés aussi bien par ses fans que par d'anciennes Miss, devenues au fil du temps, ses amies. "Baby Mama, je vais encore pleurer. Félicitations", écrit Clémence Botino, Miss France 2020.