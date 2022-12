Les affiches du prochain Astérix dévoilées: découvrez à quoi ressemble Angèle en Falbala

Astérix et Obélix: L'Empire du milieu sortira en salles en février prochain. Pour contenter les plus impatients, des photos des personnages viennent de sortir. Le moins qu'on puisse dire c'est que Guillaume Canet, réalisateur et interprète d'Astérix n'a pas lésiné sur le casting. Ainsi, on retrouve Gilles Lellouche (Obélix), Marion Cotillard (Cléopâtre), Vincent Cassel (César) et bien d'autres.

On notera évidemment la présence de la Belge, Angèle qui prendra les traits de Falbala. Parmi les invités plus surprenants, on citera le footballeur Zlatan Ibrahimovic qui jouera Antivirus. Il y avait déjà un personnage qui portait ce nom dans Mission Cléopâtre. C'est Jean-Paul Rouve l'incarnait à l'époque. Ibra est un acteur un peu moins expérimenté. C'est une grande première pour lui au cinéma. De l'autre côté, ce n'est pas la première fois que la franchise fait appel à un footeux. On se souvient de Zidane et Neymar.

Une histoire inédite

Cet opus de la franchise Astérix est basé sur une histoire totalement inédite écrite par Guillaume Canet avec Philippe Mechelen & Julien Hervé, les scénaristes des Tuche.

L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, un marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique.