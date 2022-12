"Johnny, ne sois pas ridicule": la proposition folle que Zazie a refusée

Allumer le feu, c'est Zazie qui l'a écrite. Invitée de l'émission En aparté ce jeudi, la compositrice a raconté une nouvelle anecdote sur la chanson folle qui a enflammé le public parisien. "Il m’avait proposé de chanter pour le Stade de France", raconte l'interprète de Je suis un homme. Elle se souvient du jour où Pascal Obispo a passé la commande pour le rockeur: "Pascal Obispo m’appelle, j’étais à Paris en train de m’emmerder un soir de mois d’août." Un ennui qui ne va pas durer. "Si tu t’ennuies, ça tombe bien. Est-ce que tu peux me faire un texte pour demain ça serait bien. C’est pour Johnny et c’est l’ouverture du Stade de France", lui dit Pascal Obispo. La suite, on la connaît. La chanson fait un énorme carton, on la compte parmi les classiques de Johnny.

Au concert comme spectatrice

La chanson a plu à celui qui s'apprête, à l'époque, à remplir le stade mythique. Au point de vouloir inviter Zazie sur scène pour chanter avec lui. Une proposition qu'elle a refusée. "Je lui ai dit: Johnny ne soit pas ridicule. Ou alors, il faut que tu sois dans une autre salle à trois kilomètres derrière au niveau de la puissance vocale." Le mari de Laeticia a même insisté: "Si tu veux, tu fais Nathalie Baye, la voix avant Quelque chose de Tennessee." Mais après avoir essuyé un nouveau refus, la bête de scène s'est contentée de voir sa compositrice présente au milieu du public. "J’étais venue toute seule. Je regardais les gens en disant que j'avais fait le texte. Je n’étais pas sûre tellement ça s’était passé vite. J’étais hyper fière, comme un enfant", conclut la chanteuse qui assure ne pas regretter son choix.