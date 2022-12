Cyril Hanouna contre Yann Barthès, la trêve est terminée: "Il ne fait que répéter, dans le métier on l'appelle Jean-Marc et Jeff Panacloc"

Quand il y a un clash en télé entre l'animateur de Quotidien et le présentateur de l'Heure des Pros sur CNews, c'est… Cyril Hanouna qui répond. Depuis des années, Yann Barthès et ses équipes ont une cible qu'ils adorent tacler. Le vilain petit canard n'est autre que Pascal Praud. La raison ? Les déclarations souvent polémiques dans l'émission de ce dernier.

L'élément déclencheur de la dernière querelle: la qualification du Maroc en demi-finale de coupe du monde. Dans les images de l'Heure des pros, on peut notamment entendre Charlotte d'Ornellas, une chroniqueuse dire: "J'étais sur le périphérique au moment de la victoire du Maroc. J'avais vraiment l'impression de vivre à Casablanca." Suffisamment pour que Yann Barthès assène un "Ta gueule, on a compris".

L'intervention d'Hanouna

Si Pascal Praud a répondu à l'animateur de TMC, Cyril Hanouna a jugé bon de jouer les chevaliers blancs en défendant le présentateur. "Tous les soirs, l'émission de Yann Barthès pilonne CNews. Ils ont fait des montages, ils mettent des gens en danger comme Charlotte d'Ornellas. Ils leur font dire parfois ce qu'ils n'ont pas dit." Ce qui a mis le meilleur ennemi de la première chaîne le plus en rogne, c'est surtout l'insulte. "Ta gueule! Je ne sais pas comment ça se passe à TF1. Je ne sais pas si monsieur Rodolphe Belmer, qui dirige, admet qu'un de ses journalistes dise ça."

Baba en a profité pour remettre une couche sur les propos de Pascal Praud qui accusait l'ancien du Petit Journal de "travailler à l'oreillette et de ne jamais rien dire qui ne soit pas écrit par quelqu'un d'autre". Pendant Touche pas à mon poste, ce jeudi, il a ironisé: "Je mets mon oreillette, car comme Yann Barthès, si on ne me la donne pas, je ne sais pas quoi dire à l'antenne. Pascal Praud a dit ça et il a complétement raison". Avant de conclure: "Dans le métier, on l'appelle Jean-Marc et Jeff Panacloc." Une référence à l'humoriste ventriloque et sa marionnette. Après une brève pause, il semblerait que la guerre des clashs soit relancée entre les deux animateurs.