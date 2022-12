Sarah Michelle Gellar balance sur Buffy: "Un plateau d'une masculinité toxique extrême"

Joss Whedon, le réalisateur de la série culte des années 1990 est beaucoup pointé du doigt dans les couloirs hollywoodiens depuis la vague #MeToo. Plusieurs acteurs de la série l'avaient accusé de harcèlement. Parmi eux, Charisma Carpenter, l'interprète de Cordelia. À l'époque, la vedette du show avait déjà soutenu sa collègue: "Même si je suis fière d'avoir mon nom associé à celui de Buffy Summers, je ne veux pas qu'il le soit éternellement à celui de Joss Whedon. En ce moment, je suis plus concentrée sur ma famille et notre survie durant la pandémie, donc je n'en dirai pas davantage pour l'instant. Mais je soutiens les victimes d'abus, je suis fière qu'elles aient parlé." Ce qui donnait déjà un bref aperçu de la position de la comédienne.

Il semblerait que le jour soit venu pour que Buffy herself prenne la parole. Ce vendredi, lors d'un congrès à Los Angeles, elle a évoqué un plateau de tournage toxique: "Pendant des années j'ai arpenté un plateau qui, je pense, était connu pour être un plateau d'une masculinité toxique extrême. Et donc c'était enraciné dans ma tête que c'était comme ça. Point. Que tous les plateaux ressemblaient à celui-là, un endroit où les femmes étaient dressées les unes contre les autres... Que si les femmes devenaient amies, alors nous devenions trop puissantes et qu'il fallait donc limiter cela..."

L'actrice âgée de 20 au début de la série explique tout de même avoir pu connaître des conditions de tournage plus clémentes depuis Buffy contre les vampires. "Maintenant que j'ai eu l'opportunité de travailler ailleurs, avec tellement plus de femmes et d'hommes qui soutiennent également les femmes, je réalise à quel point cela peut être une expérience plus douce."