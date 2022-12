Michel Polnareff SDF à 17 ans: "J'ai passé trois ans dans la rue"

Tel un chat, il semblerait que Michel Polnareff ait neuf vies. Le chanteur de Lettre à France est en tournée médiatique pour promouvoir son album Polnareff chante Polnareff. Le chanteur de 78 ans remet ses lunettes pour reprendre ses plus grands tubes, uniquement accompagné de son piano.

C'est lors d'une interview pour le magazine Elle que l'artiste est revenu sur une période de sa vie pendant laquelle il a été contraint de dormir dehors. "Tout ce que j’ai appris dans la vie, c’est dans la rue. Je suis parti de chez moi a` 17 ans, j’ai passé trois ans sans-abri et j’ai terminé sur les marches a` Montmartre", se confie-t-il. Quand la journaliste lui tend des images de lui plus jeune, il dit: "Il est courageux à l'époque. Il parle a` une vitesse invraisemblable, on sent qu’il est inquiet pour l’avenir. Je trouve le petit mec bien."

Après une enfance difficile avec un père "brutal", une adolescence dans la rue, une escroquerie et bien d'autres aventures, une chose est certaine, le chat aux lunettes blanches retombe toujours sur ses pattes.