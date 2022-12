"Il ne faut pas imaginer le profiler comme dans les séries américaines": Maxime Chattam, écrivain et criminologue bouscule les idées reçues

Maxime Chattam était l'invité du RTL Info avec vous ce vendredi pour présenter son nouveau livre "La constance du prédateur". L'écrivain qui a fait des études de criminologie en profite pour expliquer le rôle du profiler, "dans la vraie vie".

"Le profiler n'a pas de sixième sens, il ne fait pas tout." Maxime Chattam est l'auteur de La constance du prédateur, un thriller policier très réaliste. Et pour cause, l'histoire se concentre sur le personnage d'une profileuse. L'auteur ayant lui-même suivi des cours de criminologie l'assure: "Il ne faut pas imaginer le profiling comme on le voit dans les séries américaines." L'écrivain explique: "Le profiling c'est en réalité une aide à l'enquête, c'est un accompagnement pour les enquêteurs qui eux sont sur le terrain." Les personnes qui occupent ce poste travaillent souvent par deux. D'une part un psychologue, de l'autre un enquêteur chevronné.

Autre fantasme des films policiers que Maxime Chattam démystifie: le chloroforme. "Ça peut fonctionner, mais il faudrait passer 10 à 15 minutes sur la tête de quelqu'un. Non, ça ne marche pas comme ça."