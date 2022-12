"Quand on se voit, on tente de faire des choses ensemble": la surprenante virée de Simon Castaldi avec son père

Les Castaldi sont des hommes médiatiques, à leur niveau, sur plusieurs générations. Simon Castaldi, le fils de Benjamin, est un jeune homme bien ancré dans son époque et qui se fait connaître notamment grâce à la télé-réalité et aux réseaux sociaux.

On lui connaît une relation compliquée et houleuse avec son père, dont il ne cache pas la sévérité mais également le lien qui les unit.

"On ne se voit pas très souvent et quand on se voit on essaye de faire des choses ensemble", explique-t-il ce vendredi 16 décembre en se filmant en story. Pour cette occasion qui semble particulièrement l’exciter, Simon Castaldi a donné rendez-vous à Paris à son père… dans une boucherie!





Un rendez-vous bien surprenant que propose le fiston. "C’est la boucherie où je vais presque tout le temps quand je suis à Paris et que j’ai du temps", explique celui qui se décrit comme "très grand fan de viande". "Je vous montre ça parce que je ramène mon père (…) Je le ramène à la boucherie, pour lui montrer le très bon choix que j’ai dans cette boucherie."

Au point de rendez-vous, Simon Castaldi et son père font comme s’ils ne se connaissaient pas dans un moment de gêne… On ne saura par contre ni l’adresse ni le dénouement de cette étrange virée!