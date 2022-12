"Il y a une partie de ma vie qui m’a échappé": cette pathologie découverte sur le tard par Anthony Kavanagh

Anthony Kavanagh lève le voile sur une pathologie peu connue du grand public mais qui touche pourtant de nombreuses personnes. En Belgique, par exemple, 140 000 personnes sont aujourd’hui traitées pour l’apnée du sommeil (données KCE), aussi appelée CPAP.

Pour nos confrères de Konbini, l’humoriste québécois a accepté de témoigner pour partager son difficile parcours avec ses symptômes. D’abord, Anthony Kavanagh se sentait "toujours épuisé", lassé. Perte de libido, fatigue chronique et mollesse… Chaque matin, il se réveillait plus fatigué que la veille : "Je trouvais que j’étais devenu bête". Alors son état alerte: "Je faisais même des hallucinations, j’étais un zombie toute la journée, je trouvais que tout était une montagne", décrit-il.

C’est la consultation d’une pneumologue qui met en lumière son mal : il est atteint d’apnée du sommeil, il le découvre à 37 ans et cela fait 20 ans qu’il en souffre la nuit, au point d’atteindre parfois 92 décibels à cause de ses ronflements dans sa propre chambre. La pneumologue explique à Anthony Kavanagh que les traitements sont difficiles d’accès mais il sait aujourd’hui de quoi il est atteint. "Je ne respirais pas beaucoup…", rapporte-il.

Aujourd’hui, Anthony Kavanagh s’en félicite, puisque l’apnée du sommeil peut notamment provoquer des maladies cardio-vasculaires. "La pneumologue m’a dit ‘Je ne sais pas comment vous faites pour tenir debout." Et a un message: faites-vous diagnostiquer! "On peut en mourir, oui. Il y a une partie de ma vie qui m’a échappé."