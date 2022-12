Ce cadeau cocasse offert à Indira Ampiot par le comité Miss France: "Elle va être ravie…"

Indira Ampiot a été nommée Miss France 2023 ce samedi 17 décembre. Comme toutes les Miss France élues, la jeune femme a reçu les félicitations du jury, du public mais aussi toute une floppée de cadeaux afin de bien démarrer son année d’ambassadrice.

Et l’un de ses cadeaux a particulièrement attiré l'attention les téléspectateurs. En effet, parmi les nombreux présents de la reine de beauté, un séjour pour deux personnes comprenant les billets d’avion aller/retour avec la compagnie Air Caraïbes et un hôtel all inclusive… en Guadeloupe. Or, Indira Ampiot était jusqu’à ce samedi Miss Guadeloupe. Un cadeau qui ne devrait donc pas trop dépayser la jeune femme originaire de Point-à-Pitre, la capitale de la Guadeloupe.

Cette petite bourde a évidemment été relevée par les internautes, qui s’en sont amusé sur les réseaux sociaux.