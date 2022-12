"Quelle nuit!", "Un lieu féerique": un célèbre acteur de série espagnol est en visite… à Durbuy!

C'est le genre de visite à laquelle on s'attend peu à Durbuy... Ce dimanche 18 novembre, le célèbre restaurant gastronomique Le Sanglier a reçu un client un peu spécial. Il s'agissait de Miguel Angel Silvestre, célèbre (et charmant) acteur vu dans de nombreuses séries ces dernières années: Velvet, Casa de Papel, Sense8, Sky Rojo...

Miguel Angel Silvestre venait à Durbuy rencontre le milliardaire et entrepreneur belge Marc Coucke, avec qui il a visiblement passé du bon temps. "Je comprends pourquoi tout le monde adore Marc Coucke", écrit l'acteur sur son compte Instagram. "Quelle nuit à se souvenir à Durbuy. Je suis vraiment motivé à l'idée de travailler avec Marc! Merci pour toute cette énergie et cette générosité." Miguel Angel Silvestre s'est également filmé en terrasse de son hôtel en train d'admirer le paysage belge. "L'un des plus beaux endroits que je connaisse", commente-il. "Je recommande vivement d'aller dans ce lieu féerique." De quoi faire rougir quelques fans...