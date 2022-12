Pérou: le Père Noël et ses lutins arrêtent des trafiquants de drogue

(Belga) Des policiers péruviens se sont déguisés en Père Noël et ses lutins afin de passer inaperçus dans un quartier de Lima et d'y intervenir pour arrêter quatre trafiquants de drogue présumés, a indiqué lundi la police.

L'opération a eu lieu samedi et a commencé lorsque les policiers déguisés se promenaient dans les rues du quartier Surquillo. Certains secteurs de ce quartier sont surnommés "Chicago Chico" en raison de leur insécurité, faisant allusion aux bandes violentes qui opéraient dans la ville américaine de Chicago dans les années 1920. "C'est la période de Noël et avoir un Père Noël dans les rues n'attire pas l'attention. C'est ce dont nous avons profité pour mener l'intervention", a déclaré à América TV le colonel David Villanueva, de la police nationale. Arrivant devant une maison, une assistante du Père Noël, vêtue d'un costume rouge à bordures blanches, a pris un bélier et a défoncé la porte en bois d'une maison. C'était une policière. Elle et ses collègues se sont rués à l'intérieur, selon les images diffusées par la police. Au lieu de "Joyeux Noël", les malfaiteurs ont entendu : "Police ! Plus un geste !" Les images montrent le Père Noël arrêtant l'un des détenus à l'intérieur de la maison. Au total, trois hommes et une femme ont été interpellés. Ils avaient d'abord cru à une farce, a précisé la police. L'opération a permis la saisie de six mille petits paquets de pâte de cocaïne, de 104 sacs de cocaïne et de 279 sacs de marijuana cachés dans la maison. Le Pérou est considéré comme l'un des plus grands producteurs de cocaïne au monde, avec la Colombie et la Bolivie. (Belga)