"Ce n’est pas un filtre, c’est mon visage": cette femme détient le record de la plus grande bouche du monde

Pomme, hamburgers, pelote de laine, on se demande bien ce qui ne peut pas rentrer dans la bouche de Samantha Ramsdell. Cette Américaine de 31 ans obtenu le record du monde de la plus grande bouche en 2021 et ses performances viennent d’être relayées sur le compte Instagram du Guiness World Records.

En plus de l’incroyable largeur de sa bouche, la jeune femme ne manque d’humour. Elle est désormais connue sur TikTok, réseau social sur lequel elle compte plus d’1,7 million de followers. Une notoriété aussi partagée sur Instagram où presque 230 000 personnes la suivent.

Sur ces deux plateformes, Sam Ramsdell précise tout de même: "ce n’est pas un filtre, c’est mon visage".

"Soyez fiers de votre différence"

Et sur toutes les vidéos publiées, elle joue de ce qu’elle qualifie de "superpouvoir" et montre l’étendue des capacités de sa bouche… qui se résume principalement à manger des mets taille géante.

"Soyez fiers de votre différence et faites-en votre plus grand atout", conseille-t-elle dans le résumé de son parcours disponible sur le site du Guinness World Records.

Sur ce même site, il est également précisé: "Quelle est la taille réelle de la bouche de Sam ? Eh bien nous avons comparé avec certains objets du quotidien à son énorme ouverture de bouche et nous avons découvert (…) qu’elle peut mordre à travers quatre cheeseburgers empilés". Rien que ça!