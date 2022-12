Monica Bellucci ose la transparence et dévoile son corps pour la couverture d’un magazine féminin

Contrairement à ce que son nom indique, le magazine Madame est un magazine féminin allemand et non francophone. Pour la couverture du mois de décembre de ce titre de presse, Monica Bellucci a pris la pose pour la couverture. Et quelle pose! Lascive mais toujours élégante, l’actrice italienne a prêté son image à une mode à laquelle elle a peu habitué le public: la nudité.

Vêtue d’un haut Valentino couleur chair tressé de sequins dorés, Monica Bellucci a en effet dévoilé ses formes pulpeuses avec le jeu de transparence que suggère ce haut. On devine donc la poitrine de la comédienne qui ferme les yeux maquillés au charbon et à l’argent, et qui prend un air sage et délicat jurant avec le côté osé de sa tenue.

Sur Instagram, aucun commentaire n’est apparu critique et chacun y est allé de sa réaction d’admiration. Même à 58 ans, Monica Bellucci est encore vu comme "l’une des plus belles femmes du monde". Madame!