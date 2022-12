"Ne l'achetez pas!": pourquoi H&M retire du marché sa nouvelle collection créée avec Justin Bieber

Le géant suédois de l'habillement H&M a annoncé mardi le retrait de la vente d'une collection signée Justin Bieber après un message furieux de la star canadienne affirmant ne pas avoir donné son accord pour cette "camelote".



"Le merchandising H&M qu'ils ont fait avec mon nom est de la camelote et je ne l'ai pas approuvé. Ne l'achetez pas", a déclaré le chanteur de 28 ans dans un message écrit sur Instagram.



Cette gamme a été mise en vente "entièrement sans ma permission", a-t-il également affirmé.

Contacté par l'AFP, H&M a annoncé avoir retiré l'ensemble de la gamme de la vente "par respect" pour l'artiste.



"Comme pour tous les autres produits sous licence et partenariats, H&M a suivi les procédures d'approbation appropriées", a affirmé un porte-parole dans un courriel.

"Mais par respect pour la collaboration et Justin Bieber nous avons retiré les habits de nos magasins et en ligne", a-t-il ajouté.

Une collaboration en place

H&M travaille depuis plusieurs années avec Justin Bieber pour des produits associant son nom ou ses tournées.

La gamme actuellement en vente incluait des pulls, des T-shirts, des accessoires pour téléphone ou encore un sac en toile.