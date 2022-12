"Ça c’était avant l’opération": Loana dévoile une partie de son corps dans un état ALARMANT (vidéo)

Attention, l’image qui va suivre pourrait en choquer certains… Et en a déjà choqué pas mal! Ce mardi 20 décembre, Loana a encore publié des images inquiétantes… Mais cette fois-ci, c’est son doigt qu’il s’agit.

Dans une courte vidéo sur Instagram, l’ancienne star de téléréalité montre en effet son doigt dans un état très inquiétant, infecté et nécrosé, sur lequel était coincée une bague (probablement de mauvaise qualité).

Cette publication peu ragoûtante a clairement choqué les internautes qui se sont offusqués de ce doigt très abimé et du délais que Loana a visiblement mis à réagir avant de le prendre en charge. "Complètement malade, elle a mis une bague en toque et a laissé pourrir", "Je suis urgentiste et il y a forcément des signes avant-coureurs avant d’en arriver là. Rien que la douleur et la gêne", "J’ai failli vomir", "À la vue de ce doigt en putréfaction , j'ose pas imaginer ce qui ne ce voit pas. Je suis réellement abasourdie de votre état", "Je me demande surtout QUI laisse son doigt se nécroser comme ça", "Tu attends une amputation pour la retirer ou quoi !!!", s’affole-t-on en commentaire.

"Ils s'occupent très belle d'elle"

Selon Closer, le blogueur Aqababe a donné des ses nouvelles sur Instagram: "Loana s’est faite hospitalisée il y a quelques jours à la clinique Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer", écrivait-il il y a quelques jours. "Depuis sa prise en charge à la clinique, ils s’occupent tous très bien d’elle afin de sauver son doigt."

Des informations plutôt rassurantes que Loana, elle-même, n’a pas communiqué. Sa dernière publication Instagram se résume à une énième vidéo tournée en selfie avec sa mère dans laquelle les deux femmes adressent quelques "bisous, bisous, bisous" au public… Très présente sur les réseaux, la candidate du premier Loft ne devrait pas tarder à montrer l’avancée de son état.