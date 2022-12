Mariah Carey est-elle définitivement la Reine de Noël? Sa performance au Madison Square Garden fait l’unanimité

Difficile de passer à côté de cette affaire, même si elle tend plutôt à faire sourire quand on vit de l’autre côté de l’Atlantique. Souvent désignée comme la "Reine de Noël", ou "the Queen of Christmas" en anglais, Mariah Carey a récemment tenté de faire déposer un brevet sur son surnom afin de pouvoir sortir des objets dérivés et faire encore plus fructifier son image à Noël. Mais aux États-Unis, sa demande a été rejetée: non elle n’est pas la Reine de Noël, ou en tout cas pas la seule…

Sa légitimité à demander de déposer cette marque? Le carton mondial et annuel de la chanson All I want for Christmas is you, sortie en 1994. Quand viennent les Fêtes de fin d’année, il est quasiment inévitable d’avoir l’air de ce morceau en tête, et il faut dire que Mariah Carey œuvre grandement pour ce phénomène.

"Inoubliable"

Elle l’a encore prouvé ce week-end en enregistrant (et diffusant) un live au Madison Square Garden, à New York, qui sera rediffusé notamment sur MTV le 24 décembre. "Performer à Madison Square Garden est toujours un moment spécial, mais ce show, le premier depuis trois ans, est vraiment inoubliable!", écrit la chanteuse sur Instagram. En effet: les années passent, mais All I want for Christmas is you reste et est toujours aussi efficace...Et chantée sans fausse note par la diva américaine.

En commentaires, les fans sont absolument sous le charme et ne tarissent pas d’éloge. "C’était magique!!!", "10/10", "Il n’y a pas de Noël sans Mariah Carey ", "La note finale est tout simplement incroyable", "Tu es POUR TOUJOURS la Reine de Noël", peut-on notamment lire parmi les très nombreux commentaires enflammés. Une question demeure: qui pourra remplacer un jour Mariah Carey?