"C'était son moment à elle": un homme s'attire les FOUDRES des internautes pour avoir demandé sa petite amie en mariage lors de sa remise de diplôme

Un homme a été critiqué après avoir demandé sa petite amie en mariage lors de la cérémonie de remise des diplômes, relate le Daily Mail. L'écrivaine et féministe Clémentine Ford s'est exprimée sur Facebook, reprochant à l'Australien d'avoir "tout ramené à lui" après qu'un clip de la demande en mariage ait été partagé sur les réseaux sociaux de l'université La Trobe.

"Pourquoi les hommes regardent-ils des situations où des femmes ont accompli quelque chose pour elles-mêmes, où elles sont sur le point de recevoir des éloges et de l'admiration de leurs amis, de leur communauté, des membres de leur famille, des éloges et de l'admiration qui n'ont rien à voir avec ces hommes, qui ne sont pas les leurs, qu'ils n'ont pas créés. Et ils se disent : "Vous savez quoi ? Je vais faire en sorte que ce moment me concerne. Je vais faire en sorte qu'elle se souvienne toujours que le jour où elle a obtenu son diplôme est le jour où je l'ai demandée en mariage. C'est la chose la plus importante qui lui soit arrivée ce jour-là".



"Et tous ceux qui sont venus la soutenir la féliciteront plutôt pour ça", ajoute l'écrivaine.