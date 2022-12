"Notre vie a basculé un vendredi soir": vive émotion pour l'inspecteur Bertrand Caroy dans les Orages de la vie

Les Orages de la vie, émission présentée par Christophe Dechavanne, reviennent sur ces tragiques incidents qui marquent à vie.

A l’hôtel de police boraine, Christophe Dechavanne a rencontré un inspecteur très familier des téléspectateurs belges: Bertrand Caroy.

Alors que le parcours du policier est retracé, il revient un tragique accident survenu pendant son enfance. "Notre vie a basculé un vendredi soir ici où on est venu frapper à la porte, j’avais 7 ans et demi et ma sœur avait 11 ans", se souvient-il.

Le drame arrive en 1976 à environ 19h. Christian, le grand frère de Bertrand, a 14 ans. Il quitte la salle de billard où il a ses habitudes. Il rentre chez lui à vélo accompagné de l’un de ses amis. Au même moment, une voiture s’engage sur une chaussée adjacent: le chauffeur ne voit pas les deux adolescents sur le bord de la route et Christian est violemment percuté puis projeté au sol.

Sa famille, prévenue par l’ami qui l’accompagnait, tente de le réanimer en attendant les secours. Bertrand et sa sœur, Chloé, sont accueillis chez des voisins pendant la scène.

"Plus rien n'était pareil"

A la vue des témoignages de ses proches pour l’émission diffusée le 20 décembre, l’inspecteur Caroy laisse s’échapper quelques larmes d’émotion. "C’est pas évident", même 40 ans plus tard. "Plus rien n’était pareil, mon papa était officier de police a directement compris ce qui se passait mais ma maman n’a pas tout de suite compris, elle a fait une dépression après, notre famille était complètement déchirée après cette période-là, c’était cassé, c’était malheureux…"

"Un lien fort" unissait Bertrand Caroy à son frère. Il se rappelle de petites anecdotes qui l'attendrissent encore. "C’est un manque, c’est quelque chose qui manque, j’aurais voulu avoir encore mon grand-frère et ma sœur aussi il lui a manqué quelque chose quand ça vous arrive, tout s’écroule, même si on est le plus fort du monde… "

L'homme qui a renversé son frère était fortement alcoolisé et faisait partie des forces de l'ordre. "Je n’ai pas peur de le dire: oui c’est un policier qui a tué mon frère." Une motivation de plus pour le petit Bertrand pour son avenir. "J’ai toujours eu cette envie d’être policier notamment pour les contrôles routiers et pour sauver des vies."