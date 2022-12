CRAQUANT: Jennifer Lopez et Ben Affleck chantent en duo lors d'une soirée de Noël (vidéo)

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont interprété un duo lors de leur fête de Noël le week-end dernier. Dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, le couple a chanté "By Christmas Eve" de John Legend tandis qu'un pianiste jouait la douce mélodie.



La chanteur a également chanté pour la foule sans son mari, reprenant des chansons comme "It's The Most Wonderful Time of the Year" et une interprétation jazzy de "Jingle Bells".



Un autre vidéo montre les époux s'embrasser alors que la foule les acclame. Parmi les autres stars présentes à cette soirée, figuraient Vanessa Hudgens, Doja Cat et Jane Fonda.





Les fêtes de fin d'année sont une période très importante pour Jennifer Lopez qui savoure intensément ces moments partagés avec ses proches.

Un mariage somptueux

En août , Jennifer Lopez et Ben Affleck ont célébré leur mariage, pour la deuxième fois en un peu plus d'un mois, dans la somptueuse demeure de la star de "Will Hunting", 18 ans après la fin de leur première relation, ont rapporté ce week-end des médias américains.

Les stars s'étaient déjà mariés à la mi-juillet à Las Vegas, mais ont décidé d'officialiser leur union pour la deuxième fois, entourés de leurs proches sur le domaine de 35 hectares de Ben Affleck dans l'Etat de Géorgie.

Parmi les célébrités présentes lors des festivités, selon le magazine People: Matt Damon, ami de longue date d'Affleck, et le réalisateur Kevin Smith.

Jennifer Lopez et Ben Affleck s'étaient rencontrés en 2002 sur le tournage de "Gigli" et la relation entre ces deux grands noms d'Hollywood avait été suivie de très près par les paparazzis.