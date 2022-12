Alicia Silverstone pose nue pour PETA: "Je préfère être nue que de porter des animaux"

Alicia Silverstone a posé nue dans des bottes en faux cuir pour la nouvelle campagne de PETA, dans le but de promouvoir des versions plus durables et végétaliennes de ce matériau. "S'il faut que je me mette nue pour que vous vous préoccupiez des animaux, alors c'est ce que je cherche", a déclaré la star de "Clueless", 46 ans, dans une vidéo de la campagne.

"Je ne me mets jamais, jamais, à nu à la télévision, au cinéma, rien, jamais, nope - mais je l'ai fait pour PETA parce que c'est à quel point cela compte pour moi", a expliqué la comédienne.

"Je préfère me mettre à poil que de porter des animaux", a déclaré la star du clip d'Aerosmith.

"Il y a cette idée que le cuir est en quelque sorte meilleur pour la terre, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la quantité de ressources - eau, nourriture, pétrole pour le transport - la quantité d'énergie qui entre dans la fabrication du cuir est énorme. Ce n'est tout simplement pas durable. La Terre ne peut pas le supporter", a-t-elle réfuté.

La star a également posé avec un cactus pour encourager les gens à acheter différents types de cuir végétalien.

Alicia Silverstone est végétalienne depuis 1999, depuis l'âge de 21 ans, et a continué à prôner un mode de vie sans viande.