"J'entre dans l'ère des grands-mères": l'actrice Demi Moore annonce un heureux évènement

C'est sur Instagram que l'actrice Demi Moore a partagé la nouvelle. Sa fille, Rumer Willis, née de l'union avec Bruce Willis, s'apprête à devenir maman pour la première fois. Pour l'occasion, l'actrice a dévoilé un cliché de sa fille enceinte.

Célèbre pour ses rôles dans des films tels que "Ghost", "Des hommes d'honneur" ou encore "Charlie's Angels", Demi Moore est une femme comblée. Sa fille, Rumer Willis, attend un heureux événement à 34 ans.

Via une publication sur son profil Instagram, Demi Moore n'a pas manqué d'exprimer sa joie et, au passage, faire preuve d'une petite touche d'humour. "J'entre dans l'ère des grands-mères dérangées et sexy" a-t-elle publié. Plusieurs célébrités, dont Lucy Liu ou encore Michelle Pfeiffer, n'ont pas manqué d'exprimer une pensée pour cet heureux événement.

Une chose est sûre, l'actrice ne pouvait espérer un plus beau cadeau pour la fin d'année.

Le post Instagram ci-dessous :