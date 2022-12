"Il n'y en a qu'un": quand la chanteuse Lana Del Rey fait une promotion un peu spéciale pour son nouvel album

Pour la sortie de son nouvel album "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd", la chanteuse Lana Del Rey en a profité pour lancer une pique à son ex-compagnon. L'artiste n'a en effet affiché qu'un seul panneau pour son album, dans la ville où habite son ancien partenaire.

C'est une promotion un peu particulière que vient d'offrir Lana Del Rey. Si vous êtes aux USA et que vous cherchez une affiche de son prochain album, vous n'en trouverez qu'une. Elle se situe à Tulsa, en Oklahoma. Un choix réfléchi, car c'est précisément là que vit son ancien partenaire, Sean Larson. "Il n'y en a qu'un et c'est à Tulsa" peut-on lire en dessous d'un post Instagram publié par la chanteuse. Visiblement rancunière à la suite de leur rupture, c'est une belle vengeance que vient de s'offrir l'interprète de "Video Games".