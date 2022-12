Hugh Jackman et sa femme dévoilent leur chorégraphie de Noël: les fans fondent en découvrant les images (vidéo)

Hugh Jackman et sa femme Deborra-Lee Furness ont dévoilé leurs incroyables pas de danse dans une vidéo de Noël. L'acteur de 54 ans et la productrice australienne de 67 ans se sont mis dans l'ambiance des fêtes de fin d'année vendredi, en partageant ce moment où ils dansent sur Bruno Mars.

Les tourtereaux ont montré leurs incroyables mouvements en dansant devant leur sapin et un carton découpé de Ryan Reynolds, le partenaire de Hugh dans Deadpool 3.

Hugh semblait ravi d'utiliser ses talents de Broadway. "Deb et moi dansons pour les fêtes ! Merci à Mishay et Pedro pour les pas et la patience", a écrit Hugh.

De nombreux abonnés de Hugh n'ont pas hésité à complimenter les mouvements du couple.

"Vous êtes les plus adorables", a écrit un fan.

En avril, le comédien, très amoureux de son épouse, a écrit un hommage élogieux à cette dernière sur Instagram alors qu'ils célébraient leur anniversaire de mariage. "Aujourd'hui, je célèbre 26 ans de mariage avec ma femme extraordinaire", a-t-il écrit.

"Chaque jour est rempli de rires, de joie et de backgammon ! Deb, tu illumines ma vie. Je t'aime de tout mon cœur."

Le couple s'est marié le 11 avril 1996, un an seulement après s'être rencontré sur le plateau du drame australien Corelli. Hugh a précédemment déclaré qu'il savait qu'il allait passer le reste de sa vie avec Deborra-Lee seulement deux semaines après leur rencontre.

Ils ont deux enfants adoptifs, Oscar, 21 ans, et Ava, 16 ans.