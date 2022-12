Melissa, accro aux tatouages, affirme être interdite d'assister au spectacle de Noël de ses enfants: "Je les regarde par la fenêtre de l'école"

Melissa Sloan, femme de 45 ans, originaire du Pays de Galles, a déclaré que ses nombreux tatouages sur le visage font qu'elle n'est pas la bienvenue aux événements scolaires de ses enfants. La mère de deux enfants affirme qu'elle a été obligée de regarder la crèche de l'école de ses enfants par la fenêtre parce qu'elle n'était pas la bienvenue à l'intérieur en raison de son apparence physique. Melissa Sloan dit être la cible de trolls cruels, en ligne et dans la vie réelle, à cause de cela.



Melissa raconte qu'elle a même été traitée de "monstre" en public devant ses enfants, rapporte le Daily Star.



La mère dit qu'elle est exclue des fêtes de Noël et qu'elle n'est pas invitée aux réunions de parents à l'école. La mère affirme qu'elle a également été obligée de regarder le spectacle de Noël de ses enfants par la fenêtre de l'école parce qu'elle n'était pas la bienvenue à l'intérieur.



"Pas de fêtes de Noël et quand je vais à l'école de mes enfants, je ne suis pas invitée. Ils m'ont dit une fois d'aller dans le jardin arrière et de regarder par la fenêtre de la classe. Les professeurs m'ont dit de faire ça, c'est pour ça que je ne vais pas à la pièce de théâtre de l'école."



La femme de 45 ans affirme qu'elle a dû compter sur son partenaire Luke pour la remplacer pendant qu'elle attend seule à la maison.



"Il va ce soir à la fête des enfants, car je ne peux pas y aller, je ne suis pas désirée. Je suis tellement jalouse de ne pas pouvoir y aller, ni à la fête de Noël, car je sais comment ils [les enseignants et les parents] me traitent."



Elle ajoute qu'elle a du mal à trouver un emploi parce que les employeurs ne peuvent pas voir au-delà des lourdes marques d'encre sur son corps. Elle dit que les gens ont été agressifs envers elle et lui ont même dit que ses enfants la fuiront quand ils seront plus grands, ce qui lui a brisé le cœur.



Malgré ses difficultés, Melissa dit qu'elle est fière de son apparence et continuera de dénoncer les discriminations qu'elle subies.