Kate Middleton se sent "trahie" par le Prince Harry suite à la diffusion du documentaire Netflix

Kate Middleton serait en colère contre le prince Harry après la diffusion de la série documentaire "Harry & Meghan", produite par Netflix pour lui et Meghan Markle, selon une source qui accordé un entretien à Us Weekly jeudi. "Kate se sent blessée et trahie par le fait que Harry lui fasse subir cela, d'autant plus qu'ils étaient si proches".



Quant à la réaction du prince William à la série de six épisodes, le média rapporte que le prince de Galles "ne prévoit pas de donner sa version de l'histoire ou de riposter ouvertement."



La semaine dernière, une autre source a déclaré à Page Six que William et Kate n'ont pas regardé "Harry & Meghan".



"Les assistants de William et Kate les ont informés sur l'émission, mais ne vous attendez pas à ce que le couple s'assoie dans leur cottage avec un bol de popcorn pour la regarder eux-mêmes", avait alors déclaré cette personne.



Harry et Meghan ont parlé du prince et de la princesse de Galles à de multiples reprises tout au long du projet réalisé par Liz Garbus.



Le prince a accusé son grand frère d'avoir rompu un "accord" pour ne pas divulguer à la presse des histoires sur l'un et l'autre, mais Harry a déclaré que son départ d'Angleterre avait créé un "fossé" entre eux.



Meghan a refusé de parler en mal de son beau-frère dans la série, mais a fait part de ses sentiments très clairement lorsque le secrétaire à la communication du futur roi a fait une déclaration de témoin de dernière minute dans son procès de 2021 sur la publication d'une lettre privée à son père.



"C'est ton frère", a dit la duchesse de Sussex à Harry. "Je ne vais pas dire quoi que ce soit sur ton frère, mais c'est tellement évident (qu'il a autorisé la déclaration)".



Harry et Markle ont pris du recul par rapport à leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale en janvier 2020, et ont officiellement démissionné en février 2021. Le couple et ses deux enfants, Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, vivent actuellement à Montecito, en Californie.