"Je faisais un empoisonnement du sang": Philippe Etchebest raconte comment il a failli mourir à cause d'un poisson

Chef étoilé et connu pour son émission "Cauchemar en cuisine", Philippe Etchebest s'adonne maintenant à des tutoriels de cuisine sur YouTube. Dans un épisode avec le youtubeur Tibo in Shape, le chef cuisinier a expliqué comment il s'est retrouvé aux urgences en nettoyant un poisson.

Après son émission "Cauchemar en cuisine", Philippe Etchebest s'est depuis quelque temps mis à créer des tutoriels de recettes sur YouTube. Il n'hésite d'ailleurs pas à inviter des personnalités célèbres comme le duo McFly et Carlito ou encore Tibo in Shape.

C'est dans un épisode avec ce dernier que Philippe Etchebest a raconté une histoire assez surprenante qui aurait pu lui coûter la vie. Lorsque Tibo in Shape demande au chef la plus grosse blessure qu'il a eue, Etchebest raconte la fois où il a fini aux urgences à cause d'une morsure de poisson.

"Le pire bobo que j'ai eu en cuisine, c'est en préparant une soupe de poissons. En nettoyant le poisson, je me suis fait piquer par une vive. Au bout d'une semaine, j'étais dans un sale état". Quand il décide de montrer son bras à son chef, celui-ci est catégorique. "Il m'a alors envoyé tout de suite à l'hôpital. En fait, je faisais un empoisonnement du sang" explique Philippe Etchebest.

Plus de peur que de mal pour le cuisinier, mais une belle frayeur tout de même.

L'extrait à voir (à partir de 5min10) :