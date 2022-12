"Quand tu me regardes, qu’est-ce que tu vois?": le tendre échange entre Anthony et Alain Delon

Père et fils sont partagent visiblement un lien fort, prouvé encore une fois ce dimanche 25 décembre. Comme beaucoup de familles, Anthony Delon a passé un moment avec son père Alain pour Noël.

Et pendant cette journée particulière, Anthony a filmé son père et a publié la vidéo sur son compte Instagram.

On y entend le fils demander à Alain Delon, qui se trouve face à la caméra, "Quand tu me regardes, qu’est-ce que tu vois?". L’acteur de 87 ans lui répond d'abord à côté: "Ben je te regarde".

Alors Anthony demande-t-il à nouveau: "Qu’est ce que tu vois ?", "Ben, je vois Alain Delon" affirme le père très naturellement.



Cette réponse fait éclater de rire les deux hommes. "C’est tout ?", plaisante Anthony Delon. "C’est déjà beaucoup !", s’amuse Alain Delon.

Une vidéo empreinte de complicité, d’autant plus appuyée par la légende qui l’accompagne. "Ça m’a toujours plu de te voir rire. Quant à cette logique implacable… Elle t’appartient, c’est du Delon, pas de doute !" Une preuve d'amour et de tendresse que le public adore.