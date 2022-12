"Mon sourire réapparaît sur mon visage": Stéphane Plaza publie un message poignant le week-end de Noël

Stéphane Plaza est souvent associé à la bonne humeur et à la fraîcheur. L’animateur, fortement apprécié du public, est volontiers boute-en-train et a le verbe facile. Et pourtant, la période enchanteresse de Noël ne l’est pas vraiment pour lui.

En effet, après le décès de sa chère maman en 2016, les Fêtes de fin d’année sont restées un moment difficile à passer. Exceptée cette année.

Sur son compte Instagram, Stéphane Plaza a publié une photo de lui portant un grand sourire et posant devant un sapin de Noël. En légende, un joli message de paix avec lui-même, mais aussi d'amour.

"Pour Noël, il faut savoir gâter ses proches et pour tous ceux qui ont été sages, il se pourrait bien que le Père Noël", écrit-il d’abord avant se remémorer un doux souvenir. "Le tout dans un doux parfum d’enfance, celui des marrons grillés que Maman et Papa nous offraient à l’approche des fêtes de fin d’année ou encore celui du vin chaud qui la nuit tombée nous rappelle que l’hiver est là."

"C'est une période que je détestais"

Un message positif qui montre que Stéphane Plaza a réussi à profiter de ce moment de partage en famille. "Nous sommes le 24 décembre, mon sourire réapparaît sur mon visage", annonce-t-il. "Il est vrai que depuis quelques années, c'était une période que je détestais, qui m’attristait….. J’ai décidé de panser ma blessure, de panser mon cœur, d’aller mieux, pour que mon ange gardien soit heureux de me voir sourire. La douleur s’atténue bien que cet être cher me manque terriblement, mais cette année, Noël, cela sera avec mes proches. Je ne m’isole plus, je veux désormais vivre et profitez pleinement d’eux, car la famille, c'est sacré", livre-t-il. Un beau cadeau à lui-même pour Noël!

