Michael Fassbender a disparu des écrans: on l'a retrouvé… Sur le circuit du Mans

Totalement absent des salles obscures depuis la sortie de X-Men: Dark Phoenix, celui qui interprète Magneto a mis sa carrière sur pause pour réaliser son plus grand rêve: courir les 24 Heures du Mans.

D'Assassin's Creed à Shame, en passant par Inglourious Basterds, on ne présente plus l'acteur irlandais. Il a travaillé avec les plus grands et a été nommé à deux reprises à l'Oscar du meilleur acteur sans avoir encore remporté le Graal. Il a été sur tous les fronts hollywoodiens mais depuis presque trois ans, il a complétement disparu des salles obscures. C'est du côté des circuits automobiles qu'il fallait le chercher.

Le comédien a décidé de courir la plus célèbre des courses de voitures, les 24h du Mans. Pour réaliser un de ses plus grands rêves, il a été contraint de mettre sa carrière sur pause afin de s'entraîner. Un long défi qu'il aura mis trois années à préparer. Une série de vidéos relatant son apprentissage est en cours de diffusion sur YouTube. Le prochain épisode de Michael Fassbender : Road to Le Mans sera disponible sur la plateforme le 30 décembre.

Grâce à Patrick Dempsey

C'est à la suite d'une discussion avec Patrick Dempsey, lui-même pilote, que Michael Fassbender s'est vu offrir la possibilité de disputer la course au volant d'une Porsche 911 RSR pour l'écurie Proton Competition.

Au moment d'enfiler les gants, la tension monte. Le comédien raconte: "Le cinéma, j'essayais d'en faire mon métier, donc soit ça passait, soit ça cassait. Je ne serai jamais un pilote de course professionnel, mais cela me passionne, ça signifie beaucoup pour moi. Et je veux atteindre mon potentiel total. Donc c'est une autre sorte de nervosité, un autre type de stress." Si le comédien a été victime d'un accident, l'équipe est parvenue à terminer la course à la 51ème place.

Disputer le Mans, c'est fait. Il est question de revenir au cinéma. Prochainement, on devrait le voir à l'affiche du drame sportif Next Goal Wins. Il est aussi annoncé dans deux autres longs-métrages dont un est signé Mel Gibson et l'autre David Fincher. C'est un retour en force qui s'annonce.