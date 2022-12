Une pièce de collection "inestimable" de Lady Diana mise en vente à un prix fou

Le 10 janvier prochain. C'est la date à laquelle sera mise en vente une lettre de la Princesse Diana signée de ses mains avec les noms des jeunes William et Harry gribouillés par leurs soins. "Avoir un article signé par Diana, William et Harry est assez spécial", affirme un porte-parole de la salle de vente de Peterborough. Un objet d'exception donc dont le prix de base sera de 18.000 livres sterling, soit un peu plus de 20.000 euros.

Cette lettre, écrite par défunte princesse, est datée du 21 juin 1989. Elle tenait à remercier le Sergent Plumb, de la police métropolitaine qui, avec un groupe d'élite de Scotland Yard, a paradé sur des motos en l'honneur du septième anniversaire de William. La représentation a été donnée à l'extérieur du palais de Kensington, résidence officielle de Kate et William de 2013 à 2021. Le papier est d'ailleurs griffé du symbole officiel de l'endroit.

La lettre avait été acquise par un acheteur privé il y a six ans.