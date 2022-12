Le père Noël en état d'arrestation: "Que s'est-il passé?"

Il semblerait que le père Noël qui a paradé dans les rues de Findern, une petite bourgade au centre de l'Angleterre n'ait pas été très sage cette année. Pendant qu'il sillonne les rues au volant de son traîneau, le malheureux père Noël est interpellé par deux policiers.

La vidéo de l'arrestation a été publiée sur la page Facebook de la police. On y voit l'homme en rouge être extirpé de son véhicule et mis directement au cachot à l'arrière de la camionnette de police. Sur place, personne ne comprend. "Que s'est-il passé?" Personne ne sait. Mais heureusement, très vite, les forces de l'ordre expliquent que ce n'était qu'une mise en scène et le père Noël a pu retourner voir les enfants.

S'il ne s'agissait que d'un arrangement pour mettre en avant la banque alimentaire du South Derbyshire, l'initiative a fait polémique. Mais comme dans un conte de Noël, tout est bien qui finit bien, après explications, tout le monde s'est bien amusé et les policiers ont escorté Santa dans tout le village.