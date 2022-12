Meghan Markle a surpris le prince William avec un cadeau de Noël "mortel"

Meghan Markle aurait offert au prince William une cuillère avec les mots "cereal killer" gravés dessus pour Noël 2017. Cette affirmation figure dans le tome de 2020 "Finding Freedom", écrit par Omid Scobie et Carolyn Durand, qui a récemment refait surface en ligne. En décembre 2017, Meghan Markle venait d'annoncer ses fiançailles avec le prince Harry et était désireuse d'impressionner William, se demandant quoi acheter au futur roi pour Noël, relate Sky News.



La famille royale s'échange depuis longtemps des "cadeaux gag bon marché" à l'occasion des fêtes de fin d'année, laissant l'actrice de "Suits" à la recherche du cadeau parfait pour mettre en avant son sens de l'humour.



"Le plus grand défi de Meghan a été de trouver les cadeaux originaux parfaits pour amuser sa nouvelle famille élargie", ont écrit Omid Scobie et Carolyn Durand. "Au moins un de ses cadeaux a eu un énorme succès - une cuillère pour William qui avait 'cereal killer' en relief sur l'extrémité de l'ustensile."



William aurait été impressionné par le cadeau à jeux de mots de sa belle-soeur. L'actrice avait fait une solide impression ce Noël-là - qui était le premier qu'elle passait avec la famille royale.



Cette année, cependant, Meghan et le prince Harry ont brillé par leur absence aux célébrations de la "Firme" à Sandringham, car ils sont toujours séparés de la famille près de trois ans après leur départ.



Les relations entre le couple et le reste de la famille royale seraient au plus bas après la sortie de la nouvelle série documentaire Netflix de Meghan et Harry.



Mais si le couple n'échange plus de cadeaux de Noël avec William, le roi Charles III a récemment offert un rameau d'olivier au couple de Montecito, en les invitant à son couronnement le 6 mai 2023.

Selon le Daily Mail, le nouveau monarque espère toujours se réconcilier avec son plus jeune fils et pense que l'invitation peut les aider à réparer leur relation.



"Harry est son fils et Sa Majesté l'aimera toujours", a déclaré une source au tabloïd. "Même si les choses sont difficiles en ce moment, la porte sera toujours entrouverte".