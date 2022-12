Un petit garçon reçoit un OIGNON comme cadeau de Noël: sa réaction est inattendue (vidéo)

Wesley, un jeune habitant de Louisiane, a reçu un oignon comme cadeau de Noël de ses parents. Ces derniers voulaient lui faire une blague avant ses véritables présents. Mais sa réaction en recevant l'aliment a étonné son père et sa mère. Dans la vidéo, on voit un jeune garçon déballer l'oignon devant un sapin de Noël.



Il examine le cadeau pendant un moment avant de déchirer le papier d'emballage. Il dit "Yay !" lorsque l'oignon est révélé. Jetant le papier, il tient l'oignon en l'air et s'écrie: "Un oignon !".



"Tu aimes ça ?", lui demandent ses parents, un peu surpris... L'enfant répond par l'affirmative. Au lieu d'être scandalisé en voyant le cadeau, il est ravi.



Wesley a ensuite laissé tomber l'oignon avant de le ramasser. Les parents ont déclaré à ABC 7 que Wesley attendait Noël avec impatience et qu'ils avaient pensé qu'il serait amusant de lui faire une petite blague.



Sa mère a déclaré qu'il était si excité et enthousiaste par le cadeau qu'il a joué avec longtemps après.



"C'est un enfant si reconnaissant et aimant. Nous sommes bénis", a déclaré sa mère.