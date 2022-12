Accusé d’antisémitisme dans TPMP, Francky Vincent porte plainte contre Gilles Verdez pour diffamation

Début décembre, la liste des 405 nouvelles personnes nommées chevalier des Arts et des Lettres a été publiée en France et parmi eux, le chanteur guadeloupéen Francky Vincent. À cette occasion, l'artiste récompensé était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste quelques jours après la grande nouvelle.



Gilles Verdez, le chroniqueur de Touche pas à mon poste, a marqué son indignation concernant l'admiration que le chanteur porte à l'humoriste Dieudonné.

"Moi, ce qui me choque, monsieur Vincent, ce ne sont pas vos paroles, c’est votre adoration pour Dieudonné. Sur la chaîne d’Alain Soral, un essayiste d’extrême droite, vous avez quand même dit : Je lui voue une admiration inconditionnelle, tout le respect du monde. Dieudonné est un antisémite, condamné comme tel. (...) Comment pouvez-vous dire ça ? Est-ce que vous cautionnez l’antisémitisme de Dieudonné ? Cela ne vous gêne pas de vous afficher au Bal de la quenelle ? Si vous cautionnez l’antisémitisme, vous êtes antisémite", a lancé Gilles Verdez. Des propos qui ont choqué l'artiste qui s'est senti attaqué. Il a répondu qu'il n'était pas juge.





Guillaume Genton, Benjamin Castaldi et Jean-Marie Bigard ont défendu le chanteur qui était présent pour parler de sa récompense.



Francky Vincent a décidé de porter cette affaire devant la justice, selon le Parisien relayé par Closer. "J’ai attaqué Gilles Verdez pour diffamation. On me soupçonne d’être un sympathisant des antisémites parce que j’ai chanté une chanson en 2019 au Bal des quenelles de Dieudonné. Alors que ma femme est sémite, que j’ai eu un enfant avec une métisse sémite… Je prends cela au sérieux."