"Achète-toi une vie": Greta Thunberg recadre sévèrement un ancien boxeur américain

C'est une réponse qui est en train d'affoler la toile. Après un tweet provocateur de l'ex-boxeur Andrew Tate où il demande à la militante son adresse mail pour lui envoyer sa collection de voitures, celle-ci lui a répondu avec une réponse cash.

C'est une réponse à laquelle Andrew Tate, ex-boxeur et réputé pour ses publications polémiques, ne s'attendait pas. En voulant se moquer de l'activiste Greta Thunberg en lui demandant son adresse mail pour lui envoyer sa liste de voitures de luxe. "Hello Greta. J'ai 33 voitures. Ma Bugatti a un moteur de 8 litres. Mes deux Ferrari 812 competizione en ont un de 6,5 L v12. C'est juste le début. S'il te plaît, donne-moi ton adresse mail comme ça, je pourrai t'envoyer la liste complète de ma collection de voitures et leurs énormes émissions respectives" écrit le boxeur dans son tweet.

Rapidement, la militante n'a pas manqué de recadrer l'homme. "Oui, merci de m'éclairer. Envoie-moi un mail à l'adresse 'energiedepetitebite@achètetoiunevie.com'" a-t-elle répondu. Rapidement, le tweet a fait le tour de la toile, prouvant la répartie tranchante de la jeune femme.

Le tweet ci-dessous :