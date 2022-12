Michelle Obama ne supportait plus son mari Barack Obama pendant 10 ans de mariage

Lors d'une table ronde avec Revolt TV, Michelle Obama a révélé qu'elle n'a pas pu supporter son ex-président Barack Obama pendant une dizaine d'années, lorsque les deux filles du couple étaient jeunes. L'ancienne première dame a évoqué les difficultés d'élever deux jeunes filles alors que le couple de pouvoir avançait dans sa carrière - et la pression exercée sur le mariage.



"Nous ne parlons pas de la quantité de travail nécessaire et de la difficulté que cela représente, même lorsque vous êtes follement amoureuse de la personne, même lorsque tout fonctionne bien", a-t-elle déclaré.



"Les gens pensent que je suis méchante en disant ça : c'est comme si, pendant 10 ans, je ne pouvais pas supporter mon mari. Et devinez quand c'est arrivé ? Quand les enfants étaient petits."



Michelle a fait part du difficile équilibre entre l'éducation des filles et la gestion de leur propre emploi du temps chargé.



"Et pendant 10 ans, alors que nous essayions de construire nos carrières et, vous savez, de nous inquiéter de l'école et de qui fait quoi et quoi, je me disais:'Ugh, ce n'est pas égal", a-t-elle expliqué.



"Et devinez quoi ? Le mariage n'est pas 50/50, jamais, jamais. Il y a des fois où j'ai 70 ans, il en a 30. Il y a des fois où il a 60, 40 ans, mais nous avons été mariés 30 ans. Je prendrais 10 mauvaises années plutôt que 30 - c'est juste la façon dont on voit les choses. Et les gens abandonnent... "Cinq ans, je n'en peux plus.?"



Malia et Sasha Obama avaient respectivement 10 et 7 ans lorsque leur père a été élu président.



"Les petits enfants, ce sont des terroristes. Ils ont des exigences. Ils ne parlent pas. Ils sont de mauvais communicateurs. Ils pleurent tout le temps", a-t-elle déclaré.



"Ils sont irrationnels. Ils sont dans le besoin. Et vous les aimez. Et donc vous ne pouvez pas les blâmer, n'est-ce pas ? . . . Alors vous retournez cette colère l'un contre l'autre."



Malgré les hauts et les bas, l'ancienne première dame a laissé entendre qu'elle respectait et admirait toujours son conjoint. Elle a souligné qu'il est important de connaître "sa personne".



"Est-ce que vous l'aimez ? Je veux dire que vous pouvez être en colère contre lui, mais le regardez-vous quand même en vous disant 'Je ne suis pas heureuse avec toi, mais je te respecte'", a-t-elle dit. " 'Je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu es quand même une personne gentille et intelligente'.?"