Grillé par une pizza: un influenceur s'en prend à Greta Thunberg sur Twitter et se retrouve en garde à vue

L’ancien sportif et influenceur a été placé en garde à vue dans le cadre d’une affaire de traite d’êtres humains. La police locale a pu le localiser à partir de ses échanges avec Greta Thunberg.

Une pizza qui coûte cher. Il y a quelques jours, Andrew Tate a décidé de chercher des noises à la jeune activiste sur Twitter. Après une première publication, celui que Greta a qualifié de "petite bite qui doit aller s'acheter une vie" a mis en ligne une vidéo dans laquelle il se fait apporter des pizzas "dans des boîtes qui n'ont pas été recyclées".

Tel est pris qui croyait prendre, l'ancien champion de kickboxing et son frère ont été arrêtés en Roumanie. Les deux hommes étaient recherchés depuis plusieurs jours et la police locale serait parvenue à les localiser grâce aux boîtes de livraison.

Accusés d'enlèvement

Une enquête est ouverte depuis avril sur les deux hommes qui sont soupçonnés d'avoir enlevé deux jeunes femmes. Depuis, les procureurs ont étendu les charges à deux nouveaux crimes: la traite d'êtres humains et le viol.

Selon les personnes en charge de l'investigation, les frères Tate recrutaient les femmes en leur faisant croire qu'ils avaient des sentiments pour elles. Une fois ces filles ramenées chez eux, ils les forçaient à faire des sessions vidéos en les battant. Andrew Tate a passé 24 heures en garde à vue et sa maison a été fouillée. La police roumaine a publié une vidéo où on peut voir des armes à feu, des couteaux et de l'argent liquide.

Sa meilleure ennemie, Greta Thunberg ne l'a pas loupé sur Twitter: "C'est ce qui arrive quand on ne recycle pas ses boîtes à pizza."