"Quand je le vois, je vois sa mère": Marc Lavoine se confie sur sa collocation avec son fils de 36 ans

1970. C'est la date à laquelle Marc Lavoine a rencontré son premier amour, Denise Pascal. Simon, aujourd'hui âgé de 36 ans, est le fruit de cet amour. Le Franco-Américain vit désormais avec son père. Une collocation qu'a évoqué l'interprète d'Elle a les yeux revolvers au micro de Pauline Grisoni: "Il est parti aux Etats-Unis il y a quelques années et je lui disais de revenir, que ça serait bon pour lui."

Le chanteur n'a cessé de réclamer le retour de son fils après le décès de sa mère en 2017. Le mannequin a succombé à un cancer et Marc Lavoine craignait de voir son enfant sombrer totalement. L'artiste explique avoir insisté en vain jusqu'à ce qu'il change d'approche: "Je n'arrivais pas à la faire revenir et puis le lui ai dit que ça serait bien pour moi. J'ai changé un seul mot dans ma phrase et ça a tout changé." Depuis, Simon vit à Paris, avec son père.

Sa rencontre avec Denise

Pendant l'interview, celui qui chante Le parking des anges est revenu sur sa rencontre avec la maman de Simon. C'est digne d'une comédie romantique. "Elle m'a bouleversé", se souvient-il, non sans émotion. À l'époque, les futurs amoureux sont âgés de 18 ans et passent le même casting, qu'ils ont, tous les deux, loupé. "Je me souvenais dans quelle agence elle se trouvait", explique Marc Lavoine. Le jeune artiste alors inconnu a donné son numéro à l'agence de Denise Pascal avant de l'inviter à dîner. Le romantique conclut son histoire: "J’ai raté le casting, mais j’ai réussi une partie de ma vie." La suite, on la connaît, leur idylle a duré plus de 10 ans. Un premier amour qu'il n'a jamais oublié: "Quand je vois Simon, je vois sa mère, je vois cette histoire."