Steven Tyler, chanteur du groupe Aerosmith, accusé d'agression sexuelle sur mineure

Steven Tyler, le chanteur américain du groupe Aerosmith, fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle sur mineure et pour avoir infligé intentionnellement de la détresse émotionnelle.

La plainte vient d'une ancienne petite amie du chanteur, Julia Holcomb, qui l'a fréquenté dans les années 70 alors qu'elle n'avait que 16 ans, et lui 25, révèle le magazine Rolling Stone.



Selon les documents judiciaires consultés par le magazine, la plainte mentionne que le chanteur aurait convaincu, à l'époque, la mère de la jeune fille de lui en confier la tutelle, pour qu'elle puisse le suivre et vivre à ses côtés. Julia Holcomb affirme également être rapidement tombée enceinte et avoir été forcée d'avorter alors qu'elle avait 17 ans. La plainte ne mentionne pas le nom de Steven Tyler, aujourd'hui âgé de 74 ans, mais Julia Holcomb a déjà plusieurs fois évoqué publiquement son ancienne relation avec le chanteur.

Les documents mentionnent des passages des mémoires de Steven Tyler, notamment ceux où il écrit avoir failli épouser une adolescente et où il évoque l'amour des parents de cette dernière pour lui, et le fait qu'ils auraient signé des documents lui permettant de l'emmener dans d'autres États. La plaignante affirme avoir rencontré le chanteur après un concert d'Aerosmith à Portland, où elle vivait. Il l'aurait emmenée dans sa chambre d'hôtel et aurait pratiqué "des actes sexuels", alors qu'elle l'avait informé son âge.