"Je ne le laisserai pas jouer Kurt": Courtney Love accuse Brad Pitt de l'avoir évincée d'un célèbre film

Au micro de Marc Maron ce lundi, Courtney Love a assuré avoir été choisie pour jouer Marla Singer dans Fight Club. C'est pourtant Helena Bonham Carter que les cinéphiles ont vu donner la réplique à Edward Norton et Brad Pitt dans le thriller de 1999. À en croire la veuve de Kurt Cobain, c'est l'acteur de Seven qui a tiré les ficelles pour qu'elle soit retirée du projet.

La raison? Un caprice, une revanche de la star à qui on a refusé un rôle. Courtney Love raconte que l'acteur, accompagné du réalisateur Gus Van Sant, sont venus la voir pour lui proposer un projet de film basé sur la vie de Kurt Cobain. Celle qui venait de perdre son époux tragiquement en 1994 est devenue folle de rage en entendant la proposition de biopic : "Je ne laisserais pas Brad jouer Kurt" a-t-elle déclaré en refusant le projet.

Qu'à cela ne tienne, Courtney Love compte sur son amoureux de l'époque pour la réintégrer au casting, l'autre tête d'affiche, Edward Norton. L'interprète d'American History X lui aurait répondu qu'il "n'avait pas ce pouvoir".

"Vous ne pouvez pas vous faire virer d'un travail que vous n'avez pas"

Si les représentants de Brad Pitt n'ont pas souhaité commenter ces accusations, une source proche du film a défendu l'acteur. La source a déclaré au magazine Deadline: "Il y a presque 25 ans, Courtney Love a passé une audition pour un rôle dans Fight Club, un rôle qu'on ne lui a jamais offert. Vous ne pouvez pas vous faire virer d'un travail que vous n'avez pas. Il est de notoriété que le choix des rôles est décidé par le réalisateur et non par les acteurs".

Kurt raconté par Brad ? Jamais

Pendant l'interview, Courtney Love affirme avoir fait un Zoom avec Brad Pitt en 2020 car il souhaitait cette fois produire un film sur Kurt Cobain. Elle lui aurait répondu qu'elle ne lui faisait pas confiance et aurait ajouté : "Si tu ne me comprends pas, tu ne comprendras pas Kurt, et je ne pense pas que tu me comprennes Brad".