"On arrête les spéculoos ok?": cette journaliste, attaquée sur son physique, pousse un coup de gueule

France Pierron présente des émissions sportives sur la chaîne l'Équipe et comme elle le fait souvent, ce mercredi, la journaliste a posté un cliché sur Twitter pour annoncer le programme du soir. Le hic? Sur la photo, la jeune femme semble avoir pris quelques kilos. Il n'en faut pas plus pour que le réseau social se déchaîne. Ainsi, dans la section commentaire, on peut lire: "On arrête les spéculoos ok?", "France toujours on fire même avec quelques raclettes de trop" ou encore "Les rondeurs sont à la mode aujourd'hui".

Des remarques déplacées qui ont fait rugir la présentatrice. Si elle avait déjà pris le temps de répondre à certains personnellement, elle a décidé de publier un tweet pour demander à ceux qui la jugent sur son poids de "garder leur commentaire".

"Il suffit de ne pas s'afficher"

Une publication qui n'a pas eu l'effet escompté sur tout le monde. Si France Pierron peut compter sur le soutien de plusieurs internautes indignés et que certains commentaires désobligeants ont été effacés, son message n'a pas fait l'unanimité.

Aux commentaires "Vous voulez la fin de la liberté d'expression" et "Il suffit de ne pas s'afficher", la journaliste répond: "La photo, c'est pour dire: regardez comme on est content et que l'émission va commencer. Pas pour dire: dites-moi comment vous trouvez mon cul ?"

La jeune femme, visiblement excédée a passé son temps à répondre, en vain, à ses détracteurs.