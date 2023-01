Un jeune Belge réussit un défi culinaire gargantuesque et se voit offrir un an de frites gratuites

"Nous avons un nouveau leader", peut-on lire sur les réseaux sociaux de la friterie Dorpshuys à Linde. Celui dont il est question, c'est Brentley, un Limbourgeois de 17 ans qui vient de se voir offrir un an de frites gratuites. Comment? En mangeant un hamburger géant composé de cinq steaks de 200 grammes chacun. Si l'exploit de terminer l'assiette avait déjà été réalisé, ce qui a surpris tout le monde cette fois, c'est le timing.

Selon le Nieuwsblad, le jeune homme n'a eu besoin que de 15 minutes et 40 secondes pour arriver à bout du monstre. Un défi apparemment facile pour Brentley qui a commenté: "À ma grande surprise, c’était assez fluide, et en plus, c’était super bon".

Il peut désormais venir manger des frites chaque mois gratuitement en compagnie de quatre amis.