365 marathons en 365 jours: la folle mission accomplie d'un Britannique

(Belga) Dans les dernières heures de 2022, un Britannique a atteint l'objectif fou qu'il s'était fixé pour l'année: collecter un million de livres en faveur de la lutte contre le cancer en courant 365 marathons en 365 jours.

Gary McKee, 53 ans, a couru samedi sous une pluie d'hiver son 365e marathon de l'année, soit 15.330 kilomètres, accueilli par une petite foule de soutiens non loin de son domicile. "Les rues étaient pleines de monde, il pleuvait, mais tout le monde applaudissait et criait", s'est-il félicité à l'arrivée de son 365e marathon de l'année sur la BBC. "Je m'en souviendrai toujours". Mais ce père de trois enfants qui vit à Cleator Moor, dans le nord-ouest de l'Angleterre, n'a atteint son objectif financier que quelques heures plus tard en récoltant le soir du réveillon la somme d'un million de livres (1,13 million d'euros), au profit de l'association Macmillan Cancer Support. Le compteur grimpait encore dimanche. "WOW" a-t-il tweeté samedi soir. Gary McKee n'en est pas à son premier défi en faveur d'associations caritatives: il a déjà traversé le Brésil à vélo, escaladé le Kilimandjaro, ramé sur des distances équivalentes à la Manche. Il avait couru 100 marathons en 100 jours en 2017 puis 110 en 110 jours en 2021. Cette année, il a considérablement relevé le niveau, nécessitant 22 paires de baskets. Il a été rejoint lorsqu'il courait, souvent le matin avant de travailler l'après-midi sur un site de traitement des déchets nucléaires, par de nombreux anonymes ou encore des sportifs comme l'entraîneur anglais de rugby Kevin Sinfield. Il a indiqué au site spécialisé runnersworld.com ne pas être intéressé par une éventuelle homologation de son exploit comme un record. "Ce qui compte, ce ne sont pas les records mais d'aider les gens." (Belga)