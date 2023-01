"Une forme de sérénité": pourquoi Omar Sy a quitté la France

Omar Sy enchaîne les interviews pour la promotion de son nouveau film « Tirailleurs ». L’acteur, qui était l’invité de l’émission Sept à huit dimanche dernier, s’est confié sur sa vie d'expatrié.

Il était l’invité d’Audrey Crespo-Mara, ce dimanche 1er janvier, pour le portrait de la semaine. C’est en plateau qu’Omar Sy s’est confié sur sa vie partagée entre la France et l’Amérique. Il a entammé une nouvelle vie en Californie, plus précisément à Los Angeles, avec sa femme et sa fille, depuis 2012.

"Je ne sais pas si c’est réellement une fuite. Ce que je suis allé chercher là-bas, c’est une forme de sérénité, une forme de recul", explique l’acteur. "La distance géographique me permettait d’avoir un peu de distance avec ce qui m’arrivait", ajoute-t-il.

Omar Sy revient ensuite sur ses débuts et sur l’envol de sa carrière grâce au film Intouchables et la série Lupin. Il avoue avoir eu du mal à gérer sa notoriété, "surtout vis-à-vis de mes enfants (...) on s’est sentis très bien là-bas".

Selon lui, les Américains ont un autre rapport à la notoriété. "Ils sont moins dans l’approche, ils reconnaissent un peu de loin", souligne-t-il. Certaines personnes le reconnaissent tout de même, mais il se dit "plus tranquille" que sur le sol français.